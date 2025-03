Concurso Aeronáutica: sai edital para a AFA com 50 vagas

As oportunidades são voltadas a candidatos com ensino médio completo .

► CONFIRA AQUI O EDITAL DO CONCURSO AFA

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Oficiais Intendentes – 25 vagas, sendo 20 para ampla concorrência e cinco reservadas para cotas.

– 25 vagas, sendo 20 para ampla concorrência e cinco reservadas para cotas. Quadro de Oficiais Aviadores – 5 vagas, sendo quatro para ampla concorrência e uma para cotas.

– 5 vagas, sendo quatro para ampla concorrência e uma para cotas. Quadro de Oficiais da Infantaria – 20 vagas, com 16 destinadas à ampla concorrência e quatro para cotas.

Para participar do concurso AFA, é necessário ter concluído o ensino médio e ter, no mínimo, 17 anos, sem completar 23 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso.

O edital não especifica o valor do soldo atualizado. No entanto, em 2023, os cadetes recebiam uma bolsa de R$ 1.176 durante a formação. Após a nomeação como aspirante a oficial da FAB, a remuneração passava para R$ 6.993. Os novos valores ainda não foram divulgados.

Além disso, a Aeronáutica concede aos militares adicionais de habilitação e militar, que complementam a remuneração.

Resumo do concurso AFA

Órgão: Academia de Força Aérea (AFA)

Academia de Força Aérea (AFA) Situação atual: edital publicado

edital publicado Banca: organização própria

organização própria Cargos: oficiais

oficiais Escolaridade: nível médio

nível médio Vagas: 50

50 Remuneração: a confirmar

a confirmar Inscrições: 7 a 28 de abril

7 a 28 de abril Taxa: R$120

R$120 Data da prova objetiva: 6 de julho

Veja como se inscrever no concurso AFA

O prazo de inscrição para o concurso da AFA costuma ser mais curto, com os candidatos tendo menos de um mês para garantir a participação.

As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 7 de abril e seguirão até as 9h do dia 27 de abril, exclusivamente pela internet.

O Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI) deverá ser preenchido no portal de ingresso da Força Aérea Brasileira, disponível no site da Divisão de Admissão e Seleção.

A AFA orienta que os candidatos preencham o formulário com todas as informações completas e atualizadas, antes de selecionar o cargo desejado.

Após esse processo, será necessário gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$120, até o dia 8 de maio.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de famílias de baixa renda ou doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa durante o período de inscrições, diretamente pelo site da FAB.

Concurso da AFA terá provas aplicadas em julho

As provas objetiva e discursiva do concurso da Academia da Força Aérea já têm data prevista e serão aplicadas no dia 6 de julho. Os portões serão fechados às 9h, e o exame terá início às 9h40.

De acordo com o edital, as avaliações terão caráter eliminatório e/ou classificatório, dependendo da fase do processo seletivo.

As provas serão realizadas em diversas cidades pelo país, incluindo: Brasília DF, Canoas RS, Campo Grande MS, Porto Velho RO, Boa Vista RR, Manaus AM, Belém PA, Parnamirim RN, Salvador BA, Curitiba PR, Recife PE, Rio de Janeiro RJ, São Paulo SP, Pirassununga SP, Barbacena MG e Belo Horizonte MG.

Na prova objetiva, os candidatos responderão a 64 questões, que serão distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa – 16 questões

– 16 questões Língua Inglesa – 16 questões

– 16 questões Matemática – 16 questões

– 16 questões Física – 16 questões

Além disso, haverá uma redação, cujo tema será apresentado no momento do exame.

Outras etapas do concurso AFA

Assim como em outros concursos militares, o processo seletivo da AFA conta com várias fases de avaliação, incluindo:

provas escritas;

concentração intermediária;

inspeção de saúde;

exame de aptidão psicológica;

entrevista informativa;

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); e

curso de formação.

Os candidatos aprovados em todas as etapas e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverão se apresentar na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga SP, no dia 11 de janeiro de 2026, para matrícula e início do curso de formação, que tem duração de quatro anos.

Sobre os cursos de formação

Oficiais Aviadores

O Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) confere aos concluintes a graduação de bacharel em Administração, com ênfase em Administração Pública, e, ainda, a graduação em Ciências Aeronáuticas, com habilitação em Aviação Militar.

Oficiais Intendentes

O Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT) confere aos formandos o título de bacharel em Administração, com ênfase em Administração Pública, como também a graduação em Ciências da Logística, com habilitação em Intendência da Aeronáutica.

Oficiais de Infantaria

Os aprovados no Curso de Formação de Oficiais de Infantaria (CFOINF) obterão a graduação de bacharel em Administração, com ênfase em Administração Pública. E, ainda, a graduação em Ciências Militares, com habilitação em Infantaria da Aeronáutica.