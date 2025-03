Concurso PF Administrativo: órgão prevê edital o mais breve possível

Em suas redes sociais nesta segunda-feira (10), a Polícia Federal concedeu novas informações sobre a realização do concurso PF Administrativo!

De acordo com a publicação, o órgão está trabalhando para que o edital dos cargos administrativos seja publicado o mais breve possível. O anúncio também foi destinado aos cargos de carreira policial.

Vale lembrar que o edital será destinado à oferta de 192 vagas para cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), que exigem níveis médio e superior de formação. Em relação aos prazos, o governo federal anunciou, em fevereiro, que o edital de abertura do certame deve ser publicado até agosto de 2025.

No entanto, a portaria que autoriza a realização do concurso PF Administrativo expõe que o prazo máximo para a publicação do edital é de até seis meses, contatos a partir da publicação da portaria. Ou seja, o edital de abertura deve ser publicado até o mês de junho de 2025.

Caso a publicação do edital não ocorra no prazo determinado, a portaria de autorização perderá seus efeitos e haverá o cancelamento do orçamento destinado à realização do certame.

Além disso, a portaria ainda determina que, após a publicação do edital, as provas devem ser aplicadas em até dois meses. Veja a publicação da Polícia Federal sobre o concurso PF Administrativo!

Cargos e vagas do concurso PF Administrativo

De acordo com a portaria de autorização, o concurso PF Administrativo será destinado ao provimento de 192 vagas para cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF). As oportunidades de níveis médio e superior serão distribuídas da seguinte forma:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas;

Nível superior Assistente social: 13 vagas; Contador: 9 vagas; Enfermeiro: 3 vagas; Médico: 35 vagas; Psicólogo: 6 vagas; Farmacêutico: 2 vagas; Nutricionista: 1 vaga; Estatístico: 4 vagas; Administrador: 6 vagas; Técnico em comunicação social: 3 vagas; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.



