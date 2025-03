Concurso TCU Técnico: nível médio com ganhos acima de R$ 17 mil? Veja!

Um novo concurso TCU (Tribunal de Contas da União) concurso TCU está previsto para acontecer em breve e o cargo de Técnico Federal de Controle Externo tem despertado o interesse de muitos concurseiros, já que exige apenas o nível médio de formação e oferece excelente remuneração, podendo chegar a até R$ 15 mil iniciais!

Vale lembrar que, recentemente, o presidente do Sindilegis (Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União), Alisson Souza, informou que o TCU planeja realizar 300 novas contratações nos próximos três anos, sendo 100 novos Auditores por ano. Além disso, há possibilidade ingresso de novos servidores para o cargo de Técnico.

O último certame para Técnico foi realizado em 2015, sob organização da banca Cebraspe, e ofertou 42 vagas de nível médio para a especialidade de Técnica Administrativa.

Nova Lei de Licitações para o TCU

Considerada uma das leis mais importantes do Direito Administrativo, a Lei nº 14.133/2021 substitui normas antigas de licitações e contratos, trazendo novas regras e modernizações essenciais para prova do TCU. O Direção Concursos oferece um e-book gratuito com a lei esquematizada e comentada para ajudar na preparação para o certame.

Salários do concurso TCU para Técnico

Em consulta ao portal da transparência do TCU, é possível verificar que o salário inicial de um ocupante do cargo de Técnico Federal de Controle Externo pode chegar até R$ 15.128,26.

O valor é composto pelo vencimento básico de R$ 5.697,83, além da Gratificação de Desempenho (R$ 6.569,63) e da Gratificação de Controle Externo (R$ 2.791,95).

Veja no quadro abaixo:

Ao final da carreira, no último padrão da Classe Especial, um Técnico do TCU receberá remuneração equivalente a R$ 21.091,67.

Benefícios do concurso TCU

Além dos valores acima, os servidores do órgão ainda fazem jus a diversos benefícios, tais como:

Auxílio alimentação: R$ 1.784,42 (reajustado em 2025);

Auxílio transporte: R$ 923,32;

Auxílio pré-escolar: R$ 1.036,04;

Assistência médica e odontológica: R$ 372,33.

Evolução remuneratória

Veja a evolução remuneratória ao decorrer da carreira de Técnico:

Evolução remuneratória de um Técnico do TCU

Ganhos reais

Confira, ainda, um contracheque de servidor do TCU, ocupante do cargo de Técnico, na Classe Especial – Padrão 13 (em exercício desde 2005):

Resumo concurso TCU