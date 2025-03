Coronel Ulysses garante curso da SWAT nos EUA para agentes de segurança do Acre

O Deputado Federal Coronel Ulysses viabilizou, por meio de emenda parlamentar, a participação de 66 agentes de segurança do Acre em um curso da SWAT nos Estados Unidos. A aula inaugural aconteceu nesta segunda-feira (10), no Auditório do Museu dos Povos Acreanos, reunindo policiais civis, militares, penais e bombeiros que irão se capacitar com uma das forças táticas mais renomadas do mundo.

O que é o curso da SWAT e sua importância?

O treinamento oferecido pela SWAT (Special Weapons and Tactics) é um dos mais avançados do mundo em operações especiais, combate ao crime organizado, resgate de reféns e táticas de enfrentamento a situações de alto risco. Durante o curso, os agentes acreanos terão acesso a técnicas de intervenção tática, manuseio de armamento de elite, negociação em crises e operações em ambientes urbanos e rurais.

Essa capacitação elevará o nível técnico dos profissionais de segurança do Acre, proporcionando mais eficiência e segurança nas operações do dia a dia. A troca de experiência com especialistas internacionais trará novas estratégias para o combate à criminalidade no estado, fortalecendo ainda mais as forças de segurança.

Compromisso com a segurança pública

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli destacou a importância do curso para a segurança pública e agradeceu a Coronel Ulysses pelo compromisso com a categoria. O deputado, por sua vez, ressaltou que esse projeto foi construído a muitas mãos, com apoio da Secretaria de Segurança e da Procuradoria do Estado.

Em seu discurso, Coronel Ulysses citou um trecho do livro “Não há tempo a perder”, de Amyr Klink, para enfatizar o esforço dos agentes e a relevância dessa capacitação.

“Investir na qualificação das forças de segurança é investir na proteção da nossa população. Esse curso representa um grande avanço para o Acre, elevando o preparo dos nossos agentes para enfrentar os desafios diários da segurança pública”, afirmou o deputado.

Graças à iniciativa de Coronel Ulysses, os agentes terão acesso a treinamentos de alto nível, fortalecendo o combate ao crime e aprimorando a atuação das forças de segurança no estado.