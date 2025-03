Criança é picada por maior serpente venenosa do sul do Brasil

Uma criança de sete anos foi picada por uma cobra na manhã desta terça-feira (4) no bairro Progresso, em Blumenau. A serpente escapou logo após o ataque, mas, de acordo com a descrição da família aos bombeiros, possivelmente se tratava de jararacuçu. Essa é considerada a maior cobra venenosa do Sul do Brasil.

A menina foi levada por familiares até a base dos bombeiros no Garcia, onde recebeu atendimento inicial. No momento da avaliação, ela apresentava um ferimento no calcanhar esquerdo, mas estava consciente, orientada, com sinais vitais normais. O incidente ocorreu cerca de 40 minutos antes da chegada ao posto dos socorristas.

A vítima foi levada ao Hospital Santo Antônio (HSA) para avaliação médica. O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de atenção redobrada em áreas com vegetação e orienta a população a acionar imediatamente o serviço de emergência pelo telefone 193 em casos semelhantes.

Cobra no forro de casa

Com o excesso de calor, as ocorrências de surgimento de cobras em residências é comum, principalmente naquelas em regiões com mais vegetação. Nesta segunda-feira (3), mãe e filho de oito anos levaram um susto ao se deparar com uma jararaca saindo do forro do quarto. Os bombeiros precisaram ser chamados à residência, localizada no bairro Salto Weissbach, para recolher a serpente.