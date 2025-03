O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues propôs dois Projetos de Lei que buscam oficializar eventos religiosos no Acre. As iniciativas, apresentadas nesta semana, incluem a Marcha para Jesus e a Noite Gospel no calendário oficial do estado, além de reconhecer a Marcha para Jesus como Patrimônio Cultural Imaterial do Acre.

A Marcha para Jesus é um evento que reúne milhares de fiéis em momentos de louvor, adoração e manifestação da fé cristã. Segundo Rodrigues, a inclusão no calendário oficial reforça o apoio institucional à iniciativa, que já faz parte da tradição religiosa do estado.

“É um evento que reúne famílias, igrejas e comunidades inteiras. Com essa iniciativa, garantimos que a Marcha para Jesus e a Noite Gospel tenham o devido reconhecimento e apoio institucional, consolidando-se no calendário oficial do nosso Estado”, afirmou o parlamentar.

O deputado destacou ainda que o reconhecimento desses eventos fortalece a cultura cristã no Acre, além de estimular valores como união, paz e solidariedade em um período de desafios. O projeto segue para análise na Assembleia Legislativa.