Em fevereiro, Acre arrecadou mais de R$ 52 milhões em recursos e impostos; confira por município

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgou nesta segunda-feira (10) um balanço de toda arrecadação do mês de fevereiro na capital e nos municípios. Os valores foram divulgados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os recursos são do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O montante chega a R$ 52.206.654,65, juntando as três categorias de arrecadação.

VEJA A QUANTIDADE POR CIDADE DO ESTADO: