As primeiras vítimas atingidas pela alagação do Rio Acre no ano de 2025 já estão recebendo respaldo por parte da prefeitura da capital. Elas foram alocadas na escola Escola Maria Lúcia Moura Marin, bairro Morada do Sol, onde foi montado o primeiro abrigo da cidade de Rio Branco.

Daniel Nascimento tem 30 anos e é uma das pessoas abrigadas na escola. O morador do bairro Cadeia Velha disse que esta é a segunda vez que foi atingido pela enchente, e que, em oposição à primeira vez, quando não perdeu bens, teve perdas materiais neste ano.

Lunayra Melo é a coordenadora do abrigo, e revela que o local conta com 11 famílias abrigadas, totalizando 34 pessoas na escola. Além disso, ela explica que o espaço já está em sua capacidade máxima.

“Ao todo nós temos 16 crianças, vem pessoas fazerem recreações com elas, pelo programa Criança Feliz, que é um serviço da assistência social da prefeitura, que normalmente ocorre dentro dos CRAS”, conta ela sobre o amparo que vem acontecendo com as crianças do espaço.

Melo ainda destaca que o ambiente em que as famílias se encontram abrigadas são preenchidos com camas, geladeiras e ar-condicionado, para proporcionar maior conforto às famílias, que são aglomeradas em dois ou três núcleos por sala.

Quanto à alimentação, a coordenadora explica ainda que os abrigados recebem quatro refeições diárias, sendo o café da manhã, almoço, lanche pela parte da tarde, e a janta já no período noturno.