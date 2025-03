Estudante perde controle de motocicleta e colide contra mureta de elevado em Rio Branco

A estudante de enfermagem Michele Stefany Veiga Lucas, de 26 anos, ficou ferida após perder o controle da motocicleta e colidir contra a mureta de um elevado na manhã desta quarta-feira (5), na Avenida Dias Martins, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Michele trafegava no sentido bairro-centro quando perdeu o equilíbrio e bateu contra a mureta do Elevado Beth Bocalom.

Com o impacto, a jovem foi arremessada contra o asfalto e sofreu um corte na cabeça, uma otorralgia intensa (sangramento no ouvido) e escoriações pelo corpo.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser estabilizada, a estudante foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco com estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local para registrar a ocorrência. Após os procedimentos, a motocicleta foi removida do elevado e a via pública foi liberada.