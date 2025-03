Fábrica de sorvetes fechada após consumidora mostrar imagem de barata em picolé pode ser multada em mais de R$ 13 milhões

A fábrica foi fechada depois de uma vistoria feita por agentes da Secretaria de Defesa do Consumidor e do Procon.

A fiscalização encontrou diversas irregularidades sanitárias e estruturais, incluindo mofo nas paredes e no teto, ralos inadequados, ausência de telas de proteção contra pragas e rachaduras. A fábrica também não possui licença sanitária e certificado do Corpo de Bombeiros. A Doce Verão só vai poder reabrir se fizer adequações e cumprir todas as exigências legais.