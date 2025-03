Falsários usam IA e manipulam imagem e áudio de deputado para aplicar o golpe do CPF

A imagem do deputado federal mais bem votado no país nas eleições de 2022, o mineiro Nikolas Ferreira (PL), está sendo criminosamente utilizada através da chamada deep fake, em que aparece como “garoto-propaganda” para divulgar um suposto programa do governo federal que dá benefícios a depender do final do número do CPF, que é, na verdade, um novo golpe aplicado por falsários com o uso da IA (Inteligência Artificial). Na gravação, a imagem manipulada de Nikolas aparece diante de uma câmera, dizendo que se o CPF de alguém termina com os números 2, 5, 6, 1, 7, 9, 3, 0, 8 ou 4, essa pessoa teria o direito a receber de R$ 1 a R$ 6 mil de “resgate”.

A imagem do deputado, que esteve no Acre na campanha eleitoral do ano passado para declarar apoio ao então candidato à reeleição do PL, Tião Bocalom, já havia sido utilizada para o mesmo golpe em uma página do Facebook, onde aparecia com outras pessoas. Agora, no Instagram, a imagem de Nikolas foi veiculada por uma conta falsa do Governo Federal intitulada “governo8494”. A Secretaria de Comunicação do governo federal nega que o benefício exista.

Segundo o vídeo, o benefício seria em decorrência de um suposto vazamento de dados de milhões de brasileiros. O governo teria criado essa estratégia para indenizar a população. O comunicado acompanha um link de “saiba mais”, onde o usuário deveria incluir o número do respectivo CPF e descobrir quanto haveria de dinheiro disponível. É aí que começa o golpe, alerta a Secretaria de Comunicação do governo, ao negar que exista qualquer benefício desse tipo disponível aos cidadãos e que o vídeo é uma manipulação. O governo alerta para que as pessoas não caiam em golpes que visam ter acesso a dados pessoais.

Sobre o assunto, Nikolas Ferreira disse que sua imagem já foi utilizada em outros casos e que a utilização de inteligência artificial para aplicar golpes ou difundir mentiras é resultado de sua credibilidade.