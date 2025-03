A pequena Maitê Valentina, de apenas 1 ano e 4 meses, foi atingida por uma bala na cabeça durante um ataque criminoso ocorrido na noite do último sábado (8), no bairro Santa Inês, na capital do estado do Acre. A criança foi socorrida e já enfrentou a primeira cirurgia e foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva.

Atualmente, Valentina segue internada no Hospital da Criança, onde não tem previsão de alta nos próximos dias. Devido ao alto custo com os cuidados médicos e outros itens, como fraldas, lenços umedecidos e outros produtos de higiene, a mãe da criança abriu uma campanha de doações.

Para aqueles que tiverem interesse em realizar doações para ajudar Maitê Valentina, a chave PIX é a seguinte: (68) 99221-5040 em nome de Maria Luiza Pereira.