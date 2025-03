Vídeo mostra momento de ataque criminoso em Rio Branco; criança de 1 ano é ferida na cabeça

Um vídeo registra o momento do ataque de uma organização criminosa no Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco, que deixou William Inácio de Souza, de 18 anos e um adolescentes de 17 anos feridos a tiros na noite do último sábado (8).

Segundo testemunhas, o crime ocorreu quando William e o adolescente de 17 anos estavam acompanhados de amigos em frente ao Alves Club, onde acontecia uma festa.

O grupo chegou em um Ford Fiesta vermelho e efetuou vários disparos. Em seguida, seguiram para a Travessa Mateus, onde encontraram, em via pública, uma mulher carregando seu filho em um carrinho, acompanhada de outro adolescente de 14 anos e de familiares.

Eles abriram fogo, atingindo a criança na cabeça, o que resultou na perda de massa encefálica. O adolescente de 14 anos foi baleado no glúteo direito e na panturrilha esquerda. Após a ação, os criminosos fugiram.

Veja o vídeo: