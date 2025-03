Família se fantasia de “café da manhã” e rouba a cena no baile infantil do Carnaval de Rio Branco

O tradicional café da manhã virou tema de fantasia para uma família que participou do baile infantil do Carnaval da Família, neste domingo (2), em Rio Branco. A ideia criativa partiu do pequeno Kauã Lima, que se inspirou na primeira refeição do dia para compor o look em grupo.

“A gente pensou no café da manhã, que tem o leite, o ovo e o pão. Fomos fazendo e saiu esse resultado incrível”, contou Kauã, orgulhoso da criação.

A família entrou na brincadeira e desfilou Praça da Revolução, no Centro da Capital, com fantasias representando os itens clássicos da mesa matinal: um se vestiu de leite, outro de pão e o mais disputado da vez, o ovo, que assim como o café, tem sido pauta não só nas fantasias, mas também na alta dos preços nos últimos meses.

Entre risadas e fotos, a família mostrou que, mesmo com os preços afetando o bolso, a criatividade segue em alta para aproveitar o Carnaval com bom humor.

