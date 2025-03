Felipe Tchê propõe criação do Comitê Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes

Na manhã desta terça-feira (11), o vereador Felipe Tchê (PP) apresentou um anteprojeto de lei na Câmara Municipal de Rio Branco para a criação do Comitê Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes e Alagações.

O novo órgão terá caráter consultivo e deliberativo, sendo responsável por coordenar estratégias e ações para minimizar os impactos desses eventos climáticos na cidade.

Objetivos do Comitê

O Comitê será encarregado de planejar, fiscalizar e executar medidas preventivas, além de garantir uma resposta rápida em casos emergenciais. Suas principais atribuições incluem:

– Desenvolvimento do Plano Municipal de Prevenção e Respostas às Enchentes e Alagações;

– Coordenação de ações conjuntas entre diversas secretarias e órgãos municipais;

– Promoção de campanhas de conscientização e educação ambiental;

– Estabelecimento de parcerias com entidades estaduais, federais e do terceiro setor;

– Fiscalização da infraestrutura de drenagem e manutenção preventiva;

– Prestação de assistência humanitária a pessoas e animais afetados;

– Monitoramento de riscos e divulgação de boletins meteorológicos;

– Inclusão de conteúdos sobre prevenção de desastres ambientais no currículo escolar.

Composição do Comitê

O Comitê será composto por representantes de órgãos estratégicos da administração municipal, como as secretarias de Meio Ambiente, Planejamento, Infraestrutura, Educação e Saúde, além da Defesa Civil, Câmara Municipal, ONGs ambientais, associações comunitárias e entidades de proteção animal.

Importância e Justificativa

De acordo com o vereador Felipe Tchê, a gestão de riscos ambientais no município ocorre de forma descentralizada, dificultando a implementação de soluções eficazes. “As enchentes afetam diretamente a vida de centenas de famílias em Rio Branco. Precisamos de uma abordagem estruturada para mitigar os danos e garantir que a cidade esteja preparada para lidar com esses eventos”, afirmou.

Entre os principais desafios apontados estão a urbanização desordenada, falhas no sistema de drenagem, degradação ambiental e descarte irregular de resíduos sólidos, fatores que intensificam os impactos das enchentes.

Benefícios Esperados

A criação do Comitê trará impactos positivos significativos, como:

– Redução da vulnerabilidade da população a inundações;

– Aperfeiçoamento da infraestrutura urbana e manutenção preventiva de sistemas de drenagem;

– Respostas emergenciais mais ágeis e eficazes;

– Preservação ambiental e recuperação de áreas de absorção de água;

– Minimização de prejuízos econômicos e materiais.