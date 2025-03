Fenômeno astronômico poderá ser visto a olho nu nesta quarta-feira no Brasil, diz astronomia

Os fenômenos astronômicos previstos para o mês de março deste ano nos céus de todo o mundo e que poderão ser vistos a olho nu de qualquer parte do Brasil começarão na noite desta quarta-feira (5). Os laboratórios de astronomia estão prevendo que nesta noite o planeta Júpiter, o maior do sistema solar, num momento raro, estará em conjunção planetária com a Lua, o satélite natural da Terra.

Isso ocorre, segundo a astronomia, devido às órbitas dos planetas elípticas, o que levará o planeta gasoso a ficar visível bem próximo da Lua e assim poderá ser visto de qualquer lugar nas primeiras horas da noite, principalmente no Brasil, ele vai brilhar numa magnitude de até 3 % maior do que comumente visto.

Passado o fenômeno de hoje, ainda em março, no dia 14, haverá nos céus a chamada Lua de Sangue, sendo visível na madrugada, começando às 00h57 no horário de Brasília. O pico do eclipse ocorrerá entre 3h26 e 4h21, com a fase total durando cerca de 1 hora e 4 minutos.

Para observar este fenômeno, não são necessários equipamentos especiais, mas é recomendável procurar locais com pouca poluição luminosa para uma melhor visualização. A ação ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar e projetando sua sombra sobre a Lua. Durante este processo, o satélite natural adquire uma coloração avermelhada, criando um espetáculo visual fascinante e imagens perfeitas para fotógrafos e astrônomos, além de outros observadores.

A Lua de Sangue não é apenas um evento visualmente impressionante, mas também uma oportunidade para estudos científicos. A cor avermelhada é resultado da refração da luz solar pela atmosfera terrestre, que filtra comprimentos de onda mais curtos, como o azul, e permite que apenas a luz vermelha alcance a Lua. Este fenômeno oferece uma chance única de estudar a composição atmosférica da Terra, dizem astrônomos e outros cientistas da área.

Observatórios e planetários em todo o Brasil estão organizando eventos especiais para a observação da Lua de Sangue. Locais como praias, campos e áreas rurais, longe das luzes da cidade, são ideais para apreciar o evento. A experiência de observar a Lua de Sangue a olho nu é uma oportunidade única para entusiastas da astronomia e curiosos.

A coloração avermelhada da Lua durante um eclipse lunar total é um efeito óptico causado pela atmosfera terrestre. Quando a luz solar passa pela atmosfera, os comprimentos de onda mais curtos, como o azul, são dispersos, enquanto os comprimentos de onda mais longos, como o vermelho, são refratados e atingem a Lua. Este fenômeno é semelhante ao que ocorre durante o pôr do sol, quando o céu adquire tons avermelhados.

Em resumo, a Lua de Sangue de março de 2025 será um evento astronômico de grande relevância, tanto para observadores casuais quanto para a comunidade científica. É uma oportunidade para apreciar a beleza do cosmos e refletir sobre os fenômenos naturais que ocorrem além do nosso planeta.