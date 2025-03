Frei Gilson vira alvo de disputa entre direita e esquerda: entenda

O nome do frei Gilson está em alta na web. O religioso, conhecido por reunir fiéis em lives diárias durante a Quaresma às 4h da manhã, tem mobilizado milhões de pessoas com suas mensagens de fé. No entanto, suas transmissões ao vivo tornaram-se motivo de polarização política entre os fiéis.

Setores da esquerda passaram a criticar o frei, acusando-o de ser “fascista e golpista”. Em resposta, figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) saíram em defesa do religioso.

Nas redes sociais, a polêmica viralizou. Um perfil chegou a sugerir que o presidente Lula (PT) se pronunciasse para conter a controvérsia envolvendo o frei. “Lula tinha que gravar um vídeo defendendo Frei Gilson dos ataques da esquerda de apartamento. Sempre bom lembrar que Lula lidera com folga entre os católicos”, publicou.

Outro perfil criticou a postura da esquerda ao atacar o frei Gilson. “Conseguiram unir católicos, evangélicos e personalidades públicas, impulsionando o trabalho do frei para milhões de pessoas. Continuem assim, esquerdistas, mostrando sua verdadeira face”, escreveu.

Uma internauta lamentou as críticas ao religioso. “A birra com o frei Gilson só prova o quanto a esquerda no país é tão histérica e chata quanto a direita. Se continuar assim, não vai fazer um nome com chances reais de presidência tão cedo”, comentou.

Até mesmo o padre Júlio Lancellotti foi incluído na controvérsia. “Aguardando ansiosamente a suprema-esquerda fazer uma live de madrugada com o padre Lancellotti para superar a transmissão de um milhão e meio de visualizações do frei Gilson”, ironizou um perfil de direita.

Enquanto isso, um usuário destacou o movimento de políticos de direita e alfinetou: “O populista [Jair Bolsonaro] já está correndo atrás para colar sua imagem no frei e captar votos. Em 2026, o massacre será maior do que imaginei”, lamentou.

Após o frei Gilson anunciar que também transmitirá suas lives no X (antigo Twitter), a publicação recebeu uma enxurrada de comentários, em sua maioria de fiéis de direita apoiando o religioso. Veja aqui!

Quem é Frei Gilson?

Natural de São Paulo, Frei Gilson da Silva Pupo Azevedo ingressou na vida religiosa aos 18 anos, quando passou a integrar a Congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Hoje, aos 38, ele segue na ordem e também se dedica à música, liderando o grupo Som do Monte, que evangeliza por meio de canções.

A iniciativa de realizar transmissões na madrugada começou durante a pandemia e acabou se consolidando. Frei Gilson conta que, além de ser um desafio pessoal acordar cedo no convento, ele percebeu que as lives poderiam servir de apoio para quem sofre com insônia ou passa por momentos difíceis.

“Se alguém estivesse pensando coisas ruins, teria aquele amparo e poderia rezar junto”, explicou. Segundo ele, o hábito também é inspirado no exemplo de Jesus Cristo, que passava noites em oração.

Com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube e 7 milhões de seguidores no Instagram, Frei Gilson se tornou uma das principais vozes religiosas do país na internet. Além das orações, ele recebe convidados famosos em suas transmissões, como o humorista Rogério Vilela e o cantor sertanejo Zé Neto.