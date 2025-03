Gestante, marido e filha são achados mortos e enterrados em fazenda

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o possível assassinato de quatro integrantes da mesma família: uma gestante de 27 anos; o marido dela, de 29; e a filha de 2 anos do casal. Moradores de Santo Antônio do Descoberto (GO), eles tinham se mudado recentemente para Alvorada do Norte (GO), onde trabalhavam em uma propriedade de parentes.

Flávio dos Santos Neri, Jéssica Cristina de Assis e a filha deles, Naira Gabrielly de Assis Santos, deixaram Brasília em dezembro último. Porém, a família do casal no Distrito Federal perderam o contato com eles.

Veja fotos das vítimas:

Antes de a família sumir, Flávio chegou a pedir R$ 50 para a sogra. Por meio de nota, a PCGO informou que a Delegacia de Polícia de Alvorada do Norte, em ação junto o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO), detalhou que encontrou três corpos, que podem ser das vítimas, em uma propriedade rural no Assentamento P. A. Corrente, a cerca de 70 km da cidade onde eles moravam.