Mulher morre atropelada por ônibus em avenida

Mulher de 56 anos morreu hoje atropelada por ônibus

Um grave acidente na noite desta terça-feira (21/04) resultou na morte de uma mulher de 56 anos na região do Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. A vítima foi atingida por um coletivo na Avenida Nove de Julho, em circunstâncias que estão sendo apuradas pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros).

Dinâmica do Acidente

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o incidente ocorreu no momento em que o ônibus iniciava o deslocamento:

Relato do Motorista: O condutor afirmou que, ao começar a movimentar o veículo, ouviu gritos de pedestres pedindo para parar. Ao descer, encontrou a vítima caída próxima ao ônibus.

Testemunhas: A versão foi confirmada pelo cobrador do coletivo que acompanhava o trajeto.

Localização: Dados preliminares indicam que a mulher estava fora da faixa de pedestres no momento do impacto, detalhe que será fundamental para a perícia técnica.

Com informações do Metrópoles.

Investigação e Perícia

A Polícia Militar e equipes de resgate foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. De acordo com a SSP, as primeiras análises sugerem uma fatalidade:

Teste de Bafômetro: O motorista foi submetido ao teste de alcoolemia, que resultou negativo. Conduta Profissional: Em nota, a secretaria afirmou que “não há elementos que indiquem, de forma imediata, condução imprudente, negligente ou imperita por parte do motorista”. Registro Policial: O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor.

A investigação segue agora com a requisição de exames periciais no veículo e no local do acidente para esclarecer se houve falha mecânica ou se a visibilidade do condutor foi prejudicada no momento do início da marcha.