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Mulher morre atropelada por ônibus em avenida

Mulher de 56 anos morreu hoje atropelada por ônibus

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 08:40
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Mulher morre atropelada por ônibus em avenida
Reprodução/ TV Globo

Um grave acidente na noite desta terça-feira (21/04) resultou na morte de uma mulher de 56 anos na região do Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. A vítima foi atingida por um coletivo na Avenida Nove de Julho, em circunstâncias que estão sendo apuradas pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros).

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Dinâmica do Acidente

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o incidente ocorreu no momento em que o ônibus iniciava o deslocamento:

  • Relato do Motorista: O condutor afirmou que, ao começar a movimentar o veículo, ouviu gritos de pedestres pedindo para parar. Ao descer, encontrou a vítima caída próxima ao ônibus.

  • Testemunhas: A versão foi confirmada pelo cobrador do coletivo que acompanhava o trajeto.

  • Localização: Dados preliminares indicam que a mulher estava fora da faixa de pedestres no momento do impacto, detalhe que será fundamental para a perícia técnica.

Com informações do Metrópoles.

Investigação e Perícia

A Polícia Militar e equipes de resgate foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. De acordo com a SSP, as primeiras análises sugerem uma fatalidade:

  1. Teste de Bafômetro: O motorista foi submetido ao teste de alcoolemia, que resultou negativo.

  2. Conduta Profissional: Em nota, a secretaria afirmou que “não há elementos que indiquem, de forma imediata, condução imprudente, negligente ou imperita por parte do motorista”.

  3. Registro Policial: O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor.

A investigação segue agora com a requisição de exames periciais no veículo e no local do acidente para esclarecer se houve falha mecânica ou se a visibilidade do condutor foi prejudicada no momento do início da marcha.

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