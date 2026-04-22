Homem mata companheira e deixa bebê ferida em Goiás

A cidade de Mineiros, no sudoeste de Goiás, registrou um crime brutal nesta segunda-feira (20/04). Adriellen Barbosa Lima, de 22 anos, foi morta a tiros dentro de uma residência às margens da BR-364. O crime, investigado como feminicídio, chocou a região pelo fato de a filha do casal, uma bebê de apenas 10 meses, também ter sido atacada.

Detalhes do Crime

De acordo com o Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Mineiros:

A Execução: Adriellen foi encontrada na cozinha da casa com uma perfuração no tórax provocada por arma de fogo. O Samu foi acionado sob o pretexto de que ela “passava mal”, mas constatou o óbito no local.

A Criança: A bebê do casal foi encontrada com um corte na perna provocado por uma arma branca (faca). O estado de saúde da criança não foi detalhado, mas ela recebeu atendimento médico.

O Suspeito: Joelson Ribeiro da Conceição, de 23 anos, fugiu em uma motocicleta logo após o ataque e permanece foragido.

Com informações do Metrópoles.

Sem Sinais de Discussão

O crime ocorreu na casa da irmã de Joelson. Em depoimento, familiares relataram que todos estavam juntos momentos antes e que não houve qualquer desentendimento aparente. O casal estava sozinho no imóvel quando o ataque aconteceu. Ao retornarem, os parentes já encontraram Adriellen caída ao chão e Joelson em fuga.

Luto e Família

Adriellen e Joelson mantinham um relacionamento há cerca de dois anos. A vítima, que já foi sepultada em Mineiros, deixa quatro filhos órfãos. A irmã da vítima, Rafaela Barbosa, expressou o choque da família com a brutalidade do ocorrido.

A Polícia Civil de Goiás segue realizando buscas na região sudoeste do estado para localizar o suspeito. Informações que ajudem na captura de Joelson podem ser enviadas anonimamente através do disque-denúncia da polícia local.