Giovanna Lancellotti se pronuncia após suposta indireta para Paolla Oliveira por vitória da Beija-Flor

Giovanna Lancellotti, de 31 anos de idade, negou que tivesse mandado uma indireta para Paolla Oliveira, de 43, em sua comemoração do título da Beija-Flor do Carnaval 2025. A polêmica começou quando a noiva do presidente da Liesa postou no Instagram, na segunda-feira (10), um vídeo da escola de Nilópolis toda na Avenida, com a legenda “Ouviu agora?”.

As palavras usadas por Lancellotti são as mesmas que a ex-rainha de bateria da Grande Rio gritou em frente a uma cabine de jurados no Desfile das Campeãs. “Ouviu agora, p*rra?”, esbravejou, em protesto pela nota 9.9 na bateria que impediu o bicampeonato da escola de Caxias.