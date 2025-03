Governo do Acre emite boletim atualizado sobre os níveis dos rios e riscos de transbordamento no estado

O boletim desta terça-feira (11) emitido detalhou a situação dos níveis dos rios nas principais bacias do estado, com foco nas regiões de Acre, Abunã, Purus, Tarauacá e Juruá. O levantamento inclui informações sobre o nível da água em metros, alertando sobre possíveis riscos de transbordamento.

Na Bacia do Rio Acre e Abunã, as principais cidades afetadas, como Rio Branco, Xapuri, Brasileia, Porto Acre e Assis Brasil, estão em monitoramento constante. O nível do Rio Acre, em Rio Branco, está em 14,28 metros e em diminuição, enquanto em Xapuri, o nível apresenta elevação, com 10,29 metros. Em Porto Acre, a situação também é de elevação, com 12,82 metros, enquanto em Plácido de Castro, o nível do rio permanece estável a 10,03 metros.

A Bacia do Purus, que inclui Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, também está sendo acompanhada. O nível do rio em Sena Madureira está em 13,24 metros, com redução, enquanto em Manoel Urbano, a medida é de 8,70 metros, indicando um nível mais baixo.

No vale do Juruá, a cidade de Cruzeiro do Sul é destaque, com o nível do rio a 13,36 metros. Outras localidades monitoradas na região são Porto Walter, com 9,00 metros, e Marechal Thaumaturgo, com 9,12 metros. Os níveis dessas áreas estão dentro da média, com variações para redução.

O boletim destaca ainda que a dinâmica entre os rios da região é interligada, e mudanças em um ponto podem afetar outros. As autoridades permanecem alertas, especialmente para a possibilidade de novos transbordamentos, que podem causar impactos nas populações ribeirinhas.

Em caso de emergência quanto às cheias, ligue 193 e solicite atendimento.

Confira: