Governo lança guia com recomendações sobre uso de celulares por crianças e adolescentes

O estudo que embasou o guia, apontou que o uso excessivo de telas pode provocar atrasos no desenvolvimento cognitivo, emocional, da linguagem e trazer até sofrimento mental para as crianças e adolescentes. Diz ainda que os mais novos precisam ser monitorados para que não sejam expostos a conteúdos ofensivos e que as empresas que desenvolvem os aplicativos devem criar estratégias para confirmar idade do usuário, coletar o minimo de dados para nao expor as crianças e ampliar as ferramentas de monitoramento por parte dos pais.