Horário do Oscar 2025: veja que horas começa premiação e onde assistir

É hoje! Neste domingo de carnaval (2), a partir das 21h (horário de Brasília), a 97ª edição dos Academy Awards, o Oscar, premiará as melhores produções do último ano. Com grande expectativa dos brasileiros em relação às chances do filme “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, a festa do Oscar será realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles. No Brasil, o público poderá acompanhar a premiação pela televisão e por mídias digitais.