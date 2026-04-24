O pagamento foi realizado de forma integral, por meio de transferências fundo a fundo, conforme a Portaria GM/MS nº 6/2017.

O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde (MS), liberou R$ 2,5 milhões para o início da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Tarauacá, no interior do Acre.

O recurso é do Novo PAC Saúde. A iniciativa marca a maior liberação imediata de recursos do programa em uma única etapa: R$ 1,2 bilhão destinados à construção de 541 novas unidades de saúde em 26 estados, de acordo com o MS.

“Com a articulação da União com estados e municípios, a liberação desses recursos reafirma o compromisso do Governo do Brasil com a redução das desigualdades regionais e a ampliação do acesso à saúde pública de qualidade, evidenciando que a integração entre os entes federados é essencial para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir mais equidade no atendimento à população brasileira”, destacou o órgão.

O pagamento foi realizado de forma integral, por meio de transferências fundo a fundo, conforme a Portaria GM/MS nº 6/2017.

O que é o Novo PAC Saúde?

O Novo PAC Saúde é um eixo do programa Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) voltado para ampliar e modernizar a estrutura do sistema público de saúde no Brasil.

Na prática, ele funciona como um pacote de investimentos do governo federal para melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde, financiando obras, equipamentos e serviços em todo o país.

O que entra no Novo PAC Saúde:

Construção e reforma de unidades, como UBS, policlínicas e hospitais

Compra de equipamentos médicos e tecnológicos

Ampliação da atenção básica (postos de saúde)

Fortalecimento da rede de urgência e emergência

Investimentos em saúde digital e telemedicina

A ideia central é reduzir desigualdades regionais e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, principalmente em cidades do interior e regiões mais carentes.

O Novo PAC representa o maior programa de investimentos em infraestrutura do Sistema Único de Saúde. Até o momento, o Ministério da Saúde já destinou R$ 32,2 bilhões para obras, equipamentos e veículos em todo o país, incluindo a previsão de 2.600 Unidades Básicas de Saúde, 330 Centros de Atenção Psicossocial, 101 policlínicas, 4.800 ambulâncias do SAMU e 800 Unidades Odontológicas Móveis, além da distribuição de combos de equipamentos para UBS, fortalecendo a capacidade de atendimento do SUS e ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde em todas as regiões do Brasil.