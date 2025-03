Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

ELOQUÊNCIA.

Data estelar: Mercúrio e Vênus em conjunção inferior.

A eloquência é uma virtude que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e que, ao contrário do que pareceria, não precisa de gestos, de braços e mãos nem de caretas, apenas de lucidez de percepção e fluxo criativo de pensamentos, condições que pareceriam inalcançáveis à maioria das pessoas, mas que se encontram disponíveis para todos.

Acontece apenas que nunca conquistaremos virtudes porque o céu se abre e estaciona uma nave extraterrestre sobre nossa cabeça, nos outorgando poderes extraordinários, tal como nossas fantasias preguiçosas demandam.

Há pessoas que são eloquentes, mas não falam coisa com coisa, apenas seguem um fluxo verborrágico, para haver substância na eloquência precisamos de lucidez, e essa virtude só é conquistada pela honestidade e imparcialidade com que tratamos nossos próprios pensamentos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As propostas hão de ser analisadas com sabedoria, contendo o impulso de se lançar à próxima aventura sem ter consolidado antes seus interesses. Continue fazendo seu jogo, não deixando ninguém saber qual seria esse.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Suas certezas interiores infundem ânimo e isso é algo que precisa ser desfrutado, mas sem perder de vista o andar da carruagem, porque as coisas não andam nada estáveis para ninguém, em lugar algum do mundo. O mundo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

No meio de todas as banalidades que circulam entre as pessoas e nas conversas jogadas fora, certos temas que são levantados têm importância, mesmo que na hora não pareça. Mantenha sua mente lúcida para perceber.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quanto mais você fizer, melhor será, ainda que as ações sejam dispersas e não pareçam brindar com resultados. O dinamismo da atividade produzirá resultados que, mesmo não sendo perceptíveis de imediato, estarão aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se as pessoas se entendessem, tudo fluiria às mil maravilhas, mas estamos num momento da História em que se tornou mais importante mostrar força do que criar laços de colaboração que produziriam benefícios para todos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando algo parece fácil, porque há pessoas que o desempenham com destreza, isso não significa que possa ser imitado, porque essas pessoas aprenderam e praticaram o suficiente para que, de longe, pareça fácil.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de ser muito positivo que as pessoas se entendam e mobilizem emoções animadas, é preciso manter o olho atento para que esse entusiasmo todo se transforme em obra consumada, evitando uma nova decepção.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A normalidade não merece ser tratada com tanto desprezo, porque ainda que ela contrarie sua vontade de excitação, é a ela que sua alma e seu corpo retornam para descansar e ter segurança depois de toda aventura.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As banalidades, jogar conversa fora, tudo isso representa uma dinâmica de manutenção dos relacionamentos que não deve ser desprezada, porque sem essa dinâmica as coisas seriam sérias demais para ser suportadas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Esse mundaréu de coisas que surgiu para desviar sua atenção do que pareceria mais importante, não há de ser desconsiderado nem tido como uma dispersão. Vai você dando conta de todas, mas uma por uma, sem atropelar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Preserve o dinamismo, porque ainda que tudo pareça disperso e nada de mais nem de menos acontecer, é pelo dinamismo que as oportunidades continuarão batendo na sua porta, até que você consiga aproveitar alguma em especial.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se o cenário do mundo estivesse melhor e mais favorável, seus planos deslanchariam de imediato, mas como acontece o contrário, é de se esperar limitações e demoras. Leve isso na esportiva, porque será superado.