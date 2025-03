Igreja transforma culto em “balada sunset” e gera polêmica em Goiás

As imagens do que parece ser uma “balada gospel” têm gerado debates nas redes sociais. “Daí pro inferno é 5 reais de Uber”, comentou um internauta. “Isso é uma boate, passa muito longe de um lugar para louvar e adorar a Deus”, disse outro comentário.

O reel publicado no perfil oficial da Igreja Casa – que tem mais de 234 mil visualizações – mostra um ambiente incomum para celebrações religiosas. Com luzes neon, música eletrônica, pirotecnia, drinks sem álcool e uma atmosfera festiva, o evento atraiu jovens vestidos com trajes típicos de balada.

“Nossa primeira SUNSET foi simplesmente inesquecível! Muita comida boa, comunhão, drinks sem álcool e um ambiente surreal! Cada detalhe fez desse dia algo único, e quem esteve aqui sabe: foi só o começo! Se essa foi a primeira, imagina as próximas?”, diz a legenda da publicação.

Nos comentários, a repercussão foi mista. “Se abrir a Bíblia, não sobra um”, diz outro comentário de reprovação. “Uai amigo, abre aí a bíblia, eu fico”, rebateu outro internauta. “Melhor evento que participei nos últimos tempos! Como é bom ser Casa”, diz outro comentário em apoio ao evento.

No YouTube, outro vídeo da mesma igreja mostra fiéis dançando no palco ao som de funks e músicas virais do TikTok, o que também gerou controvérsia. “Muitos acham que é fácil chegar ao reino de Deus”, escreveu uma internauta.

Histórico de polêmicas

A Igreja Casa, que tem sede em Goiânia (GO), não é estranha a formatos inovadores em seus cultos. Antes da “balada gospel”, a instituição já havia promovido eventos como o “Vem Novinha”, outro encontro de forte apelo jovem.

A igreja é atualmente liderada por Giovanna Lovaglio, esposa de Davi Passamani, pastor que foi preso em abril do ano passado sob suspeita de crimes sexuais.

Segundo a investigação, ele usava versículos bíblicos para abordar mulheres emocionalmente vulneráveis. Passamani já havia renunciado ao cargo em dezembro de 2023, após ser acusado de importunação sexual por uma fiel. Na ocasião, ele passou a liderança para a esposa.

Procurada pelo Metrópoles, a Igreja Casa afirmou que não vai se manifestar sobre o evento Sunser, que gerou repercussão nas redes. Sobre o ex-líder Davi Passamani, a instituição declarou que “qualquer tentativa de vinculá-lo à igreja no presente momento é tida como desinformação, sensacionalismo e propagação de fake news”.