Imposto de Renda: aposentados já podem acessar informe de rendimentos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza o comprovante de rendimento de beneficiários da Previdência Social no aplicativo ou site do Meu INSS. A consulta é liberada a aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios sociais.

O documento serve de base para o preenchimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, referente ao ano-base de 2024. A Receita Federal estima receber neste ano um total de 46,2 milhões de declarações.

O IRPF 2025

Início do prazo para entrega das declarações é segunda-feira (17/3), e termina em uma sexta-feira (31/5).

Apenas em 1º/4 haverá a liberação da declaração pré-preenchida.

Para ser obrigado a declarar, o trabalhador precisa ter recebido remuneração a partir de R$ 33.888,00 no ano passado. No caso de trabalhador rural, o limite da receita bruta de obrigatoriedade é de R$ 169.440.

O cronograma de pagamento dos lotes de restituição começa em 30/5 e vai até 30/9, em cinco lotes.

Quem não entregar ou atrasar a entrega dos documentos ao Fisco terá que pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74 e no valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.

Segundo o INSS, não serão obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda de 2025: aposentados, pensionistas e beneficiários que receberam até R$ 2.824 por mês no ano passado.

Atualmente, 28,68 milhões de pessoas (cerca de 70,5% do total dos beneficiários do INSS) recebem um salário mínimo, de R$ 1.518. Desses, 11,98 milhões ganham acima do piso nacional.

Como acessar o documento no Meu INSS: