O jornalista Cristiano Luiz Freitas (foto em destaque), de 46 anos, foi encontrado morto na casa dele, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba (PR), na tarde dessa terça-feira (4/3).

Os vizinhos chamaram a Polícia Militar do Paraná quando ouviram gritos de socorro. De acordo com a corporação, Cristiano estava com as mãos amarradas e amordaçado com fita que cobria a boca e o nariz.

O caso é apurado pela Polícia Civil do Paraná. De acordo com a delegada Magda Hofstaetter, a vítima foi encontrada por vizinhos que entraram na residência depois de ver um carro saindo do local e deixando o portão da casa aberto.