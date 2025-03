Jovem é condenado a 15 anos de prisão por matar ex-namorada com golpe de faca na frente da filha em MT

Kaique foi condenado pelo crime de feminicídio em âmbito de violência doméstica e familiar. De acordo com a denúncia da 1ª promotoria de Justiça Criminal, Kaique não aceitou o término da relação e foi até a casa de Mikaelly, com uma faca. Ao chegar no local, arrombou a porta e antes que a vítima pudesse reagir, a atingiu com uma facada no tórax.