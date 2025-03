‘Lua de Sangue’: como ver eclipse total, que acontece nesta madrugada

As pessoas que decidirem acordar cedo — ou madrugar — na próxima sexta-feira (14/3) poderão acompanhar um verdadeiro deleite celestial .

É que neste dia vai acontecer um eclipse total da Lua — e será possível observar todas as fases desse fenômeno no Brasil.

Mas como acompanhar o eclipse? E será que as condições climáticas vão ajudar os observadores? Confira as respostas para essas e outras perguntas a seguir.

Quando acontece o eclipse total da Lua?

O Observatório Nacional explica que o Brasil inteiro poderá observar todas as fases do eclipse total durante a madrugada do dia 14 de março, a próxima sexta-feira.

Confira a seguir o momento em que acontecerão todas as etapas do fenômeno, no horário de Brasília:

Início do Eclipse Penumbral: 00:57

Início do Eclipse Parcial: 02:10

Início do Eclipse Total: 03:26

Máximo do Eclipse Total: 03:59

Fim do Eclipse Total: 04:31

Fim do Eclipse Parcial: 05:48

Fim do Eclipse Penumbral: 07:00

O Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) projeta tempo chuvoso e nublado para boa parte do país no dia 14 de março.

As exceções são o Sul, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o norte de Minas Gerais e Espírito Santo e boa parte do Nordeste onde a previsão é de tempo aberto.

No entanto, como o fenômeno acontecerá durante muitas horas — praticamente durante toda a madrugada e o início da manhã de sexta-feira — a tendência é que ele esteja visível em algum momento da madrugada/manhã em todo o país.

O que é um eclipse lunar?

Num artigo publicado no site do Observatório Nacional, a astrônoma Josina Nascimento explica que os eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra — ou a Terra fica “no meio”, entre o Sol e a Lua.

Como mencionado anteriormente, esse processo é dividido em etapas: as fases penumbral, parcial e total.

O fenômeno começa quando a Lua entrar na sombra (ou na penumbra) da Terra.

O eclipse total ocorre quando a Lua está completamente coberta na sombra da Terra (chamada de “umbra”).

“Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total”, explicou Nascimento.

“Após o eclipse total, há novo eclipse parcial e novo eclipse penumbral, pois a a Lua estará saindo da sombra da Terra”, complementou a astrônoma.

O que é a Lua de Sangue?

A “Lua de Sangue” faz referência à maneira como o satélite ganha um tom vermelho profundo e acobreado durante o eclipse.

Isso acontece graças a um processo conhecido como “dispersão de Rayleigh”, que também torna o céu azul e o por-do-sol laranja ou vermelho.

Em resumo, ele “espalha” as luzes com comprimentos de ondas maiores, como o azul, e permite que as luzes de comprimento de onda menores, como a vermelha, convirja para a umbra, onde ela permanece visível.

Durante o eclipse lunar, toda a luz que brilha na Lua passa pela atmosfera da Terra.

Na prática, é como se o pôr do sol fosse projetado na superfície lunar.

“O aspecto avermelhado da Lua durante o eclipse total se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera”, resume o Observatório Nacional.