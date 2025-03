Mailza entrega mais de 1.170 cestas básicas para atender pessoas em vulnerabilidade e atingidas pela cheia

Em mais uma ação do programa Juntos Pelo Acre, a vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, realizou nesta terça-feira, 11, em Rio Branco, a entrega de 1.170 cestas básicas a um total de 39 entidades assistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

Arrecadadas por meio de parceria da SEASDH com a Defesa Civil Estadual, as cestas também serão doadas para famílias atingidas pela enchente na capital.

A entrega se deu no Centro Integrado de Esporte e Cidadania (Ciec), na Estação Experimental, e contou com a presença de secretários de Estado e representantes das entidades atendidas pela ação.

O projeto Justiça da Paz, que oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu no bairro Ayrton Sena, na Baixada da Sobral, foi um dos contemplados. “As doações vão ajudar as mães. É muito importante, porque lá a comunidade é carente, precisa muito. Esse trabalho do governo garante uma vida melhor para as crianças e suas famílias”, disse Lenira Araújo, que está à frente da iniciativa. São atendidas 25 crianças, de 8 a 15 anos, todos os sábados, a partir das 8h da manhã.

A Associação das Pessoas com Deficiência Visual do Acre (Adeviacre) também foi beneficiada. “Nós, das associações, estamos mais próximos das pessoas e fazemos chegar a quem realmente precisa. Agradecemos ao governo do Estado, porque, através das entidades, é possível fazer uma gestão mais próxima das pessoas”, disse o presidente da associação, Francisco Heliton Nascimento.

O jogador de basquete e integrante de Associação Acreana de Basket Cadeirante, Fabio Mendes, destacou: “Ação muito importante que ajuda a nós, atletas. Com ajuda do governo, da nossa vice governadora, essa nossas famílias também serão ajudadas”.

Fábio informou que, no fim de março, deve participar de uma competição de halterofilismo e levantamento de peso em São Paulo. “Fui ano passado, representando o Acre, e trouxe o ouro. Agora estamos intensificando o treinamento, e se Deus quiser vou conseguir trazer um bom resultado, pela segunda vez”, disse.

A vice-governadora, que está a frente da ação como titular da SEASDH, destacou o apoio às entidades. “Neste momento, governo e sociedade caminhamos juntos para superar esse desafio de enfrentarmos uma enchente e, também, de garantir segurança alimentar da população do Acre no direito de acessar alimentos com regularidade”, disse.

Mailza informou que a SEASDH está preparada para ajudar as famílias na cheia. “Nossas equipes estão treinadas e em plantão 24 horas, caso haja necessidade de ajudar na remoção para abrigos e toda a parte de assistência”, informou.

Segurança alimentar em pauta

O secretário adjunto de Agricultura e presidente da Câmara Técnica Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Acre (Caisan), Edvan Azevedo, avaliou a importância da ação e benefícios na segurança alimentar. “Neste momento de alagação, o governo do Estado, nesse trabalho integrado com as secretarias, está garantindo segurança alimentar e nutricional para os que estão em maior vulnerabilidade”, afirmou.

O gestor informou que, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Seagri adquire alimentos direto dos produtores rurais, integrando também o Programa Nacional de Aquisição da Alimentação Estudantil, que compra alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar, o Exército Brasileiro e hospitais. “Estamos construindo o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai nortear as ações do governo do Estado para atender os que estão em maior vulnerabilidade”, informou.