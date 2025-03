Menina de 10 anos encontrada morta em MG mandou mensagem antes de sumir: ‘espera um pouco’

A menina Yara Karolaine Martins Neves, de 10 anos, encontrada morta dentro de uma sacola plástica em São Pedro do Suaçuí, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, teria mandado uma mensagem para uma amiga antes de desaparecer.

De acordo com o delegado Marceleandro Clementino da Silva, responsável pelas investigações, a amiga viu Yara entrando no carro do motorista Valdenilson Pereira da Silva, de 57 anos, que confessou ter matado a menina. Estranhando que Yara tivesse entrado em um carro desconhecido, a colega a questionou.

“Ela fala: ‘vou demorar, espera um pouco’. A amiga pergunta que carro era aquele que ela entrou, mas ela nunca mais responde”, disse o delegado, que teve acesso ao aparelho celular de Yara.

À polícia, Valdenilson confessou que ofereceu uma pizza para atrair a menina. Ele a abordou com o carro da Prefeitura de Água Boa, cidade a 70 quilômetros de onde o corpo foi encontrado e onde trabalha como motorista, e a levou para a casa dele.

O suspeito afirmou que tinha a intenção de manter relações sexuais com a criança, mas acabou desistindo e a enforcou até a morte com medo que ela contasse para alguém. Apesar de negar o estupro, a Polícia Civil ainda não conseguiu confirmar a versão do homem.

“Só vamos ter a resposta (se houve ou não estupro) com a conclusão da perícia do corpo, que nesse caso costuma demorar mais. Ainda não temos uma previsão de conclusão, mas também não queremos acelerar para não atrapalhar a investigação”, disse Marceleandro.

Ainda segundo o delegado, Valdenilson só confessou o crime depois de horas de interrogatório. Apesar de confirmar a autoria do crime, Marceleandro diz que o suspeito não mostrou sinais de arrependimento.“Ficamos de três a cinco horas tentando tirar dele a confissão. Ele viu que percebemos diversas contradições e mostrei os benefícios da confissão, como a redução da pena. Ele pediu para ligar para algumas pessoas, conseguimos oferecer isso, e depois ele narrou a verdade ou parte dela”, contou.

Valdenilson também teria dito que já teve um relacionamento amoroso com a mãe da vítima por dois dias. No entanto, o delegado diz que não é possível afirmar se a fala é verdadeira. “Ainda não falamos com a mãe da Yara. Ela só confirma que conhecia o suspeito e por isso acreditamos que a menina entrou no carro”, explica.