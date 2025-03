Motorista perde controle do veículo, capota e colide em cheio contra palmeira em avenida de Rio Branco

O motorista Lucas Emanuel Rocha de Lima, de 25 anos, ficou ferido após perder o controle do veículo devido a uma aquaplanagem e capotar na tarde deste sábado (8), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Comara, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, ele dirigia um Fiat Argo branco no sentido centro-bairro, sob forte chuva. Ao tentar uma ultrapassagem, o carro aquaplanou, saiu do controle, capotou, passou por cima do meio-fio que divide as pistas e colidiu violentamente contra uma palmeira.

Com o impacto, Lucas sofreu uma fratura na clavícula e no ombro direito, cortes no lado direito do rosto, escoriações pelo corpo e um traumatismo cranioencefálico leve.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram Lucas e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, o veículo foi removido por um guincho.