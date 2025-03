Mulher é flagrada soprando fumaça de droga na boca de cachorro; assista

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma mulher soprando fumaça de droga na boca de um cachorro. O caso ocorreu na última quarta-feira (12), no povoado Barra Nova, na cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas.

As imagens foram publicadas no Instagram pela própria tutora do animal. Ela aparece usando a substância e, em seguida, coloca a fumaça diretamente na boca do cão, pressionando seu focinho para forçá-lo a engolir.

O delegado e deputado estadual Leonam Pinheiro, que também compartilhou o vídeo nas redes sociais, alertando para os maus-tratos, informou que a mulher já foi identificada e que o caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Alagoas (PC/AL).

Assista o vídeo: