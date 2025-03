Mulher tenta matar amante com barra de ferro enquanto ele dormia

Equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), prenderam uma mulher que havia tentado matar o amante com golpes de barra de ferro, enquanto ele dormia.

A suspeita foi presa no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4/2), na Zona Oeste carioca. A vítima e a autora do crime mantinham um relacionamento extraconjugal, mas, segundo as investigações, ela estaria insatisfeita com o caso e tentou matar o amante em Belo Horizonte (MG).

Ainda segundo a polícia, por acreditar que o amante havia morrido, a criminosa fugiu para o Rio de Janeiro. Então, ao descobrir que ele tinha sobrevivido ao ataque, ela passou a stalkear a vítima e a monitorar as mídias sociais dele compulsivamente.

Após uma ronda virtual – procedimento técnico que busca rastros digitais de foragidos de alta periculosidade – os investigadores da DRCI conseguiram localizar e cumprir um mandado de prisão preventiva em aberto contra a criminosa.