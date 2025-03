Mulher trans é presa em flagrante após matar homem com facada no pescoço no Acre

Ítalo V. da S., de 33 anos, foi vítima de homicídio na madrugada deste sábado (8), após ser golpeado no pescoço com uma faca dentro de uma residência localizada no bairro Samaúma, no município de Brasiléia, no interior do Acre. A acusada, identificada pelo nome social de Nete, uma mulher trans, foi presa em flagrante.

Segundo informações da polícia, Ítalo estava acompanhado da ex-esposa, Maiquele R. da S., e de outros amigos, participando de uma bebedeira na casa da acusada. Durante o encontro, Ítalo se desentendeu com a ex-companheira, que pediu para ser levada de volta à sua residência. Mesmo contrariado, ele a levou para casa e, em seguida, retornou à casa de Nete.

Ao voltar, Ítalo bateu várias vezes no portão da residência da acusada, que abriu para ele entrar. No entanto, assim que ingressou no imóvel, foi surpreendido por Nete, que desferiu um golpe de faca em seu pescoço. Ferido, Ítalo ainda tentou correr para seu veículo, uma caminhonete S10 branca, mas não resistiu aos ferimentos e caiu em via pública.

Vizinhos que ouviram os pedidos de ajuda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. No entanto, ao chegarem, os socorristas apenas puderam constatar o óbito de Ítalo.

A Polícia Militar encaminhou todas as pessoas presentes na festa à delegacia para prestar esclarecimentos. No depoimento, algumas testemunhas relataram que Nete teria escondido a faca usada no crime dentro de um móvel.

Ainda segundo a polícia, antes de perder a consciência, Ítalo afirmou que havia sido ferido por Nete. Durante a apuração dos fatos, a PM também descobriu que a caminhonete S10 branca possuía restrição por roubo ou furto.

Diante das evidências e dos depoimentos colhidos, a Polícia Civil autuou Nete por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal). Ela permanece presa à disposição da Justiça e será submetida à audiência de custódia.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil na Delegacia de Brasiléia para esclarecer todos os detalhes do crime.