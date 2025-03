Não vai fechar! Casa do Rio confirma que local continuará funcionando com espaço dobrado

Após publicações misteriosas que indicavam o fechamento da Casa do Rio, bar e restaurante de gastronomia acreana, os proprietários do espaço publicaram um vídeo nas redes sociais neste sábado (8), afirmando que o local continuará funcionando, mas agora com maior comodidade.

“A CASA DO RIO FECHOU… mas só para virar o jogo. A Izabel pegou a marreta, derrubou as paredes e decidiu: se o Rio vem até a gente, a gente sobe”, destacou o empreendimento.

A notícia que o bar poderia fechar as portas causou preocupação nos consumidores, porém, o local deve fechar ainda e ser reinaugurado com um novo andar, drinks renovados e atrações ainda mais especiais.

Veja o vídeo: