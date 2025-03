Nível do Rio Acre alcança marca de 14,42 metros nesta quinta-feira na capital, informa Defesa Civil

O nível do Rio Acre subiu mais 5 centímetros nas ultimas horas e alcançou no início da tarde desta quinta-feira (13), a marca de 14,42 metros, segundo dados divulgados pela Defesa Civil Municipal.

Das 6h (14,34 metros) até às 12h de hoje, o manancial teve uma elevação de 8 centímetros, permanecendo acima da cota de alerta (13,50 metros) e da cota de transbordo (14 metros).

Até o momento, 13 bairros da capital foram atingidos pelas águas e 21 famílias foram retiradas de suas casas. Dois abrigos estão sendo mantidos ativos para acolher os desabrigados: um na Escola Municipal Maria Lucia, no bairro Morada do Sol, e outro na Escola Madre Hidelbranda, no bairro 15, que abriga atualmente 29 indígenas.