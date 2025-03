No Acre, ansiedade e depressão foram maiores causas de afastamento de trabalhadores em 2024

Um levantamento exclusivo feito a pedido do G1 pelo Ministério da Previdência mostra que ansiedade e depressão foram as maiores causas de afastamento de trabalhadores no Acre em 2024.

Foram registradas 164 licenças por ansiedade e 124 por depressão. “Os dados contabilizam afastamentos e não trabalhadores, já que uma pessoa pode se afastar mais de uma vez, o que gera uma nova contagem”, disse o G1 Acre.

Em terceiro lugar ficou o transtorno bipolar, com 91 licenças emitidas.

Ao todo, 519 pedidos de afastamento tiveram como justificativa algum tipo de situação envolvendo saúde mental.

VEJA O RANKING DE AFASTAMENTOS POR SOFRIMENTOS MENTAIS: