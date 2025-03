Aa Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu Basto de Souza Santos, conhecido como “Cascavel”, no bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate, no ultimo sábado (1), em Rio Branco. O criminoso, que estava foragido da Justiça por um homicídio cometido em 2019, foi capturado por policiais civis logo após sair de uma residência.

Cascavel era monitorado pela polícia e chamou a atenção das autoridades ao gravar um vídeo em que pedia para ser reintegrado à organização criminosa da qual fazia parte. No registro, ele menciona membros da facção e afirma que passou cinco meses frequentando uma igreja, mas estaria sendo ameaçado de morte por um grupo rival devido ao crime que cometeu no passado. “Prefiro morrer lutando a ser morto sem reagir”, declarou no vídeo, que chegou ao conhecimento da polícia e acelerou sua captura.

Durante o depoimento, o criminoso citou nomes de integrantes da facção e tentou demonstrar submissão ao “conselho” do grupo. A gravação serviu como uma das pistas para que os agentes intensificassem as buscas, culminando em sua prisão.

Santos, não reagiu à abordagem policial e foi encaminhado à DHPP, onde o mandado de prisão em seu desfavor foi formalizado.

Veja vídeo: