No Dia da Mulher, secretária diz que Acre registra queda no índice de feminicídio: “Maior dos últimos seis anos”

O Acre registrou uma redução de mais de 20% nos casos de feminicídio, marcando a maior queda dos últimos seis anos. A informação foi repassada à reportagem do ContilNet pela secretária de Estado da Mulher (Semulher), Márdhia El-Shawwa.

A gestora ressaltou que os dados ainda são extraoficiais e deverão ser confirmados com a divulgação do novo relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

“Esse é um dado extraoficial, mas será confirmado assim que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançar o anuário com os dados oficiais. Tivemos uma redução de 20%, a maior dos últimos seis anos. Enquanto outros estados registraram um aumento significativo nos casos de feminicídio, conseguimos essa conquista”, afirmou a secretária.

Em 2023, o Estado chegou a ter o segundo maior índice de feminicídios do país, com 2,4 mulheres assassinadas a cada 100 mil habitantes, conforme levantamento do FBSP.

“Nosso compromisso é salvar o maior número possível de mulheres. Essa é a determinação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, e também nossa meta na Semulher. Sinto-me grata e feliz quando conseguimos ajudar nossas mulheres. Ainda há muito a ser feito, mas toda queda no índice de feminicídio é fruto de um trabalho essencial. Ainda enfrentamos dados preocupantes, e a luta continua”, declarou a secretária.

Neste sábado (8), celebra-se o Dia Internacional da Mulher, data oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970. A data simboliza a histórica luta das mulheres pela igualdade de direitos. Inicialmente, estava ligada à reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente, representa a luta contra o machismo e a violência.

Márdhia destacou que a maioria dos casos de feminicídio ocorre com o uso de arma branca, e a capital, Rio Branco, lidera o registro de mortes em 2024.

“A maioria das mortes ocorre por arma branca, de acordo com o feminicidômetro. Rio Branco lidera o ranking de feminicídios em 2024”, afirmou.

Atuação da Semulher

A secretária enfatizou que a Semulher tem atuado de forma efetiva no combate à violência contra as mulheres em todo o estado, oferecendo suporte psicológico, jurídico e social. O apoio também se estende às famílias das vítimas de feminicídio.

“A Semulher está presente em todo o Estado para oferecer suporte amplo e multiprofissional às vítimas de violência doméstica, além de apoiar as famílias das mulheres vítimas de feminicídio”, acrescentou.

A pasta também investe em cursos profissionalizantes para garantir que as mulheres tenham autonomia financeira e emocional.

“Temos parcerias com o Senac e oferecemos cursos em todo o Estado, abordando diversos temas. Nosso objetivo é garantir que essas mulheres recebam suporte não apenas quando sofrem algum tipo de agressão, mas também preparando-as emocional, profissional e financeiramente. É um trabalho amplo que promove dignidade e acolhimento”, destacou.

“Precisamos, juntos, avançar no combate à violência contra a mulher, erradicar o feminicídio e impedir que se instaure, no Acre, no Brasil e no mundo, um cenário de ódio contra as mulheres. Não há desenvolvimento e avanço onde a misoginia persiste”, finalizou.

Onde buscar apoio em Rio Branco

Secretaria de Estado da Mulher – Semulher: Av. Nações Unidas, 2731 – Estação Experimental – (68) 99605-0657;

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam): Via Chico Mendes, 803 – Triângulo (ao lado do Deracre) – (68) 3221-4799;

Centros de Referência de Assistência Social (Cras):

Sobral: Rua São Salvador, 125 – (68) 3225-0787;

Calafate: Estrada Calafate, 3937 – (68) 3225-1062;

Bairro da Paz: Rua Valdomiro Lopes, 1728 – (68) 3228-7783;

Vitória: Rua Raimundo Nonato, 359 – (68) 3224-5874;

Tancredo Neves: Rua Antônio Jucá, 810 – (68) 3228-1334;

Santa Inês: Rua da Sanacre, 1327 – (68) 3221-8311;

Triângulo Velho: Rua Flávio Baptista, 200 – (68) 3221-0826.

Casa Rosa Mulher: Rua Nova Andirá, 339 – Cidade Nova – (68) 3224-5117;

Serviço de Atendimento à Violência Sexual: Maternidade Bárbara Heliodora – Travessa da Maternidade – Bosque;

Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Física: Upas Sobral, Segundo Distrito, Cidade do Povo e Pronto-Socorro.

Ministério Público – Centro de Atendimento à Vítima (CAV): Sede – R. Mal. Deodoro, 472 – Centro – (68) 3212-2000;

Defensoria Pública – Núcleo de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência: Av. Antônio da Rocha Viana, 3057 – (68) 3215-4185.