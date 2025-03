O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez um grande balanço sobre as cinco noites do Carnaval da Família, e classificou como positiva as noites de festa que aconteceram na Praça da Revolução, no centro da capital acreana.

Bocalom diz que as expectativas eram altas, mas que mesmo assim elas foram cumpridas perfeitamente. Além disso, o prefeito elogiou a parceria realizada com o governo do estadual para a realização da folia.

“Foi a primeira vez que fizemos um carnaval em conjunto com o governo do Estado desde que assumi a prefeitura. Em 2021, não teve festa por conta da pandemia. Nos anos seguintes, o governo realizava eventos na Arena da Floresta e nós no centro. Agora ficou provado que, quando unimos forças, quem ganha é a população”, destacou.

Outro ponto enfatizado pelo gestor foi a segurança durante o evento, que não contou com ocorrências policiais graves. “Foram cinco noites com um público enorme e, graças a Deus, sem nenhuma ocorrência policial. Isso mostra que o Carnaval da Família foi um sucesso. Queremos uma festa de paz, sem brigas”, disse o prefeito.

A entrevista foi concedida por Tião Bocalom para o programa Café com Notícias, de Washington Aquino.