Operação Colapso desmantela facção criminosa e apreende R$30 mil de origem suspeita no Acre

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Acre deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Colapso, com o objetivo de combater uma facção criminosa que atuava na região do Juruá. Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara do Juízo das Garantias de Rio Branco/AC. Além disso, a operação resultou na apreensão de R$30 mil em dinheiro, que se suspeita serem provenientes de atividades ilegais da organização.

As investigações realizadas pela FICCO indicaram que a facção tem grande influência no Juruá, uma das principais rotas de tráfico de entorpecentes no estado do Acre. A operação contou com a participação de diversas forças de segurança, incluindo a Polícia Federal (PF), Polícia Civil (PC/AC), Polícia Militar (PM/AC) e Polícia Penal (PP/AC).