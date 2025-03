Paciente do Unacon, menino realiza sonho de voar de helicóptero e emociona equipe

O sonho de Thiago Castro, garoto de 12 anos, se tornou realidade nesta terça-feira (4). Paciente da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), onde faz tratamento contra o câncer, o menino sempre sonhou em voar de helicóptero, desejo que foi realizado com a ajuda do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Toda a ação foi realizada com o acompanhamento da enfermeira Norma Calisto. A aeronave foi preparada especialmente para receber Thiago, que demonstrava ansiedade e felicidade antes mesmo de decolar.

“Tô um pouco nervoso, mas é a realização de um sonho de criança. Sempre que via um helicóptero no céu, ficava pensando, e hoje vou poder voar”, disse Thiago, emocionado.

O voo foi conduzido pelo coronel Cleyton Almeida, que destacou o envolvimento da equipe para proporcionar o momento especial.

“Nosso voo hoje é com uma criança que está enfrentando um momento difícil de saúde. Toda a tripulação se dedicou para dar um ânimo e trazer alegria para ela”, afirmou o coronel.

A emoção tomou conta da mãe, Maria Castro, que acompanhou tudo de perto. “É muito emocionante, porque não é fácil esse tratamento. Esse é um sonho que ele tem desde pequeno, quando via os helicópteros voando e saia correndo para dar tchau. Só tenho gratidão por todos que fizeram isso acontecer”, disse, entre lágrimas.

Ao final do passeio, Thiago desceu da aeronave com um sorriso no rosto e um agradecimento especial. “Muito obrigado, não tenho nem palavras para agradecer”, declarou o menino.

VEJA: