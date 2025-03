Papa Francisco: Vaticano atualiza estado de saúde na tarde desta quinta

O Vaticano informou na tarde desta quinta-feira (13/3) o estado de saúde do papa Francisco. De acordo com a Santa Sé, o pontífice permanece estável, mas ainda num quadro complexo.

“A alternância entre ventilação mecânica não invasiva à noite e oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais utilizadas durante o dia continua”, informou o Vaticano.

Ainda nesta quinta-feira (13/3), Francisco recebeu uma pequena festa para celebrar seus 12 anos de pontificado.

“Os profissionais de saúde que assistem Francisco organizaram um breve momento para ele celebrar os doze anos de seu pontificado, oferecendo-lhe um bolo com velas”, disse a Santa Fé.

Papa Francisco, de 88 anos, está internado no Hospital Gemelli, em Roma, Itália, desde 14 de fevereiro.

Mais cedo, o Vaticano havia informado que o pontífice “transcorreu” uma noite tranquila. No boletim médico divulgado nessa quarta-feira (12/3) foi informado que a condição clínica do Santo Padre, na complexidade do quadro geral, permaneceu estável.

Saúde do papa Francisco

Internado desde 14 de fevereiro no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, para tratar uma bronquite, diagnosticada posteriormente como uma infecção do trato respiratório, a saúde do papa enfrenta altos e baixos.

No dia seguinte à hospitalização, exames apontaram que o quadro era uma infecção respiratória polimicrobiana. Um dia depois, em 18 de fevereiro, confirmou-se que Francisco apresentava pneumonia bilateral, com comprometimento dos dois pulmões. A condição foi agravada por bronquiectasia e bronquite asmática.

Quatro dias depois, em 22 de fevereiro, o pontífice sofreu uma crise respiratória asmática prolongada, necessitando de oxigênio de alto fluxo e transfusões de sangue devido a uma condição associada à anemia.

Já no dia 23 de fevereiro, exames indicaram um início de insuficiência renal leve. Dois dias depois, o Vaticano informou melhora no quadro inflamatório dos pulmões e estabilidade nos exames laboratoriais.

No entanto, em 28 de fevereiro, Francisco apresentou uma piora, com um episódio de broncoespasmo, vômitos por inalação e comprometimento da função respiratória. Ele passou por um procedimento de broncoaspiração e iniciou ventilação mecânica não invasiva. Na última segunda-feira (3/3), o papa sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda devido ao acúmulo de muco nos brônquios e broncoespasmo. Desde então, apesar do quadro complexo, a saúde do pontífice está estabilizada.