Prefeitura vai convocar mais de 500 aprovados em concursos nos próximos dias, anuncia secretário

A Prefeitura de Rio Branco deve convocar nos próximos dias mais de 500 candidatos aprovados nos concursos recentes nas áreas da Saúde e Educação. A informação foi confirmada pelo secretário de Gestão Administrativa, Jhonatan Santiago, durante entrevista ao ContilNet na transmissão do última noite de Carnaval, nesta terça-feira (4).

“Nós temos duas chamadas agora para depois do carnaval. Será em torno de 506 pessoas tanto para a Educação, quanto para Saúde, com vários cargos: professores, mediadores, cuidadores, médicos, psicólogos, assistentes sociais e mais”, disse o secretário.

No caso das convocações da Saúde, as contratações fazem parte de um pacote de medidas emergenciais adotadas pela Prefeitura de Rio Branco no combate às arboviroses.

Nas áreas da Educação, o vice-prefeito Alysson Bestene já havia anunciado a convocação dos aprovados.

“Essa convocação abrange os concursos de 2019 e 2024 devido ao encerramento dos contratos provisórios. É um compromisso da gestão do prefeito Bocalom, que, com sensibilidade, prorrogou o concurso de 2019 na administração anterior e, ao mesmo tempo, realizou um novo concurso em 2024. Agora, estamos substituindo gradualmente os contratos provisórios por efetivos para iniciar o ano letivo com um quadro profissional completo”, explicou no mês passado.

Veja a entrevista na íntegra: