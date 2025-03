Defesa Civil: Rio Acre segue em elevação e chega a marca de 13,35 metros neste sábado, na capital

O Rio Acre subiu quase 10 centimetros nas últimas horas neste sábado (8), e chegou a marca de 13,35 metros na capital, segundo dados divulgados pela Defesa Civil do Estado.

A elevação causa preocupação aos moradores das áreas próximas ao manancial e as autoridades locais, pois se aproxima da cota de transbordamento e de alerta, de 14 metros e 13,50 metros, respectivamente.

O órgão reforça o alerta chamando atenção para o fato de que na primeira semana de março já choveu 33% do esperado para todo o mês, representando um acumulado de 96,4 mm e um total de 1,37 metro a mais no nível do Rio.

O governo acreano já destacou que as instituições estão de prontidão para o apoio as condições de atenção nos municípios de Plácido de Castro, Sena Madureira, Rio Branco, Porto Walter e Cruzeiro do Sul.