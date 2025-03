Saiba por que cachorro morto de Gene Hackman foi encontrado em caixa

A polícia pode ter respondido mais um questionamento que ronda as mortes do ator Gene Hackman, de 95 anos, sua esposa Betsy Arawaka e um cachorro da família. Os três foram encontrados mortos na residência do casal na cidade de Santa Fé, no Novo México (EUA), no dia 26 de fevereiro.

A hipótese mais aceita até o momento pelas autoridades é de que Betsy Arawaka foi quem morreu primeiro, no dia 11 de fevereiro. A causa da morte dela foi em decorrência de uma síndrome pulmonar causada pelo hantavírus — doença transmitida aos humanos através da urina, fezes ou saliva de roedores silvestres contaminados.

Após a morte de Betsy, Gene Hackman teria ficado sozinha na residência. O ator, que tinha Alzheimer em estágio avançado, não teria percebido a morte da esposa e ficou em casa sem qualquer auxílio durante dias, segundo as autoridades. Acredita-se que ele tenha morrido em 17 de fevereiro, porque a data foi a última registrada pelo marca-passo do ator.

Além do casal, uma cadela da família também foi encontrado morta dentro da residência, o que permanecia um mistério para as autoridades. A investigação apontou que Betsy teria levado o animal, que tinha o nome de Zinna, para um veterinário dias antes de sua morte, após realizar um procedimento.

Acredita-se que Betsy manteve a cadela presa em uma caixa em razão do procedimento. O animal foi encontrado dentro desta caixa, na residência de Gene e Betsy.

Morte de Gene Hackman

O ator norte-americano Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arawaka, foram encontrados sem vida em casa, nessa quarta-feira (26/2). O ator tinha 95 anos.

O cachorro do casal também foi encontrado morto no local.

As mortes foram declaradas como “suspeitas o suficiente para exigir uma busca e investigação completas” , segundo as autoridades locais

, segundo as autoridades locais A última aparição de Gene no cinema foi como Monroe Cole em Uma Eleição Muito Atrapalhada, em 2004.

Depois disso, ele se afastou de Hollywood para viver uma vida mais tranquila no Novo México.

Atuação

Gene Hackman venceu dois prêmios Oscar de melhor ator coadjuvante. O primeiro foi pelo filme The French Connection (Operação França), um drama violento de 1972. A segunda estatueta foi conquistada pela atuação em Unforgiven (Os imperdoáveis), de 1992.

Hackman interpretou o vilão Lex Luthor nos filmes do Superman nas décadas de 1970 e 1980, estrelados por Christopher Reeve. Ele começou a carreira no início dos anos 1960 e atuou em mais de 100 filmes, além de papéis na televisão.

O ator foi casado duas vezes e teve três filhos: Christopher Allen Hackman, Leslie Anne Hackman e Elizabeth Jean Hackman. Em 1991, se casou com a pianista Betsy Arakawa. Eles mantinham um casamento discreto, longe dos holofotes, e não tiveram filhos.