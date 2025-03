A RedeTV! confirmou, nesta segunda-feira (10/3), que o apresentador Geraldo Luís não ficará mais à frente dos programas que comandava na emissora, Geraldo Povo e Ultra Prêmio Show. A coluna Fábia Oliveira, que possui amigos espalhados por todos os lugares, descobriu que um famoso comunicador já está cotado para assumir uma dessas atrações.

De acordo com fontes da coluna, o veterano da TV Raul Gil está sendo considerado para comandar o Ultra Prêmio Show, o game show da RedeTV! patrocinado por uma famosa rede de farmácias. Vale lembrar que o apresentador está afastado da televisão desde dezembro do ano passado, após ser dispensado do SBT, onde trabalhou por 14 anos.